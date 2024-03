Sei stanco di pagare l’IMU? Con questo trucchetto risparmi tantissimi soldi

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Esiste uno strumento che consente di ottenere uno sconto del 50% sull’importo del. Di cosa si tratta e a chi è riservato?è l’imposta che deve essere versata dai proprietari o dai possessori (a vario titolo, come l’usufrutto, l’abitazione, l’enfiteusi) di immobili, fabbricati, terreni edificabili, terreni agricoli, aree demaniali. Si può ottenere una riduzione delal 50% – informazioneoggi.itLa normativa vigente prevede uno sconto del 50% sull’importo da versare per gli immobili ceduti con una particolare tipologia di contratto. Ai sensi dell’art. 1, comma 747, lettera c), della Legge n. 160/2019, si applica la riduzione del 50% della base imponibile per la determinazione delnell’ipotesi in cui l’immobile sia concesso in comodato d’uso gratuito a un parente in linea retta entro il primo grado. È ...