Sei Nazioni rugby femminile 2024 | sarà ancora Inghilterra contro Francia per la vittoria finale?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Archiviati il Seimaschile e Under 20, ecco che siamo già pronti a vivere le emozioni dell’edizionedel massimo campionato internazionale europeo di. Con-Irlanda in programma sabato 23 marzo, infatti, inizia il Women’s Six Nations, con l’Italia che esordirà domenica pomeriggio al Lanfranchil’. Ma chi è favorita per il titolo? Come sempre i pronostici parlano di un dualismo tra l’e la, dominatrici delle ultime stagioni. Le britanniche sono le favorite d’obbligo, con le transalpine che appaiono le uniche a poter sperare di fermare lo strapotere inglese. Insomma, un torneo quasi chiuso e che quasi certamente si deciderà all’ultima giornata, ...