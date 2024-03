Sei monumenti visitabili e il concerto di musica sacra

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, anche quest’anno Cassano d’Adda è al centro delle attenzioni turistiche in occasione delle Giornate Fai di Primavera in programma sabato e domenica. Due gli eventi. Il primo dedicato alla visita delle location storiche, strutture che fanno parte delle bellezze architettoniche e ambientali di Cassano d’Adda. Sei i siti interessati alle visite guidate dalle 10 alle 17: castello Visconteo, villa Rosales Brambilla, parco Belvedere, chiesa San Dionigi, casa Berva e palazzo Somaglia. Il secondo evento è invece dedicato allacon unin scena all’interno della chiesa di San Dionigi, sabato alle 20,45. "Sarà un itinerario turistico diverso – dice l’assessore alla cultura Antonio Capece – rispetto a quello in cui erano state messe in risalto le bellezze del borgo di Groppello ...