Se Napoli non cambia | l’uccisione dei tanti GioGiò sarà stata inutile

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Perché so sparare così bene? A Capodanno compravamo le pistole e sparavamo”. Scende il gelo e s’impadronisce dell’aula del Tribunale per i minorenni diquando il 17enne killer di, risponde così gelido, indifferente alla domanda formulata dal giudice che gli chiedeva “Come avesse imparato così bene a sparare”. Èuna prova durissima per Daniela Di Maggio e Franco Cutolo, i genitori di Giovanbattista, il 24enne musicista napoletano ammazzato, lo scorso 31 agosto dello scorso anno, con tre colpi di pistola per aver difeso un suo amico nel corso di una rissa. Lo sguardo basso del babykiller ha più volte incrociato gli occhi di Daniela e Franco. Prima che cominciasse l’udienza preliminare e quindi si trovassero al cospetto dell’assassino del loro figlio hanno manifestato davanti al tribunale. I genitori di ...