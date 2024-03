Se in paradiso vivere diventa troppo costoso

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In un’Italia che si spopola, che è il secondo Paese più longevo al mondo, che fa meno figli e ha più pensionati, spicca una provincia che ha parametri da bassa classifica. E’ tra le più vecchie in un Paese vecchio, fa meno figli in uno Stato con troppe culle vuote, è il territorio che ha più Comuni (12 su 50) che occupano gli ultimi posti delle graduatorie per densità abitativa. La Valdorcia, le Crete, l’Amiata, l’alta Valdelsa, hanno panorami mozzafiato. Ma quando c’è un solo autobus al giorno che ti porta a fare la spesa, quando l’acqua e la Tari sono più salate, quando la banca chiude e la posta pure, capisci chein una cartolina è dura. Ha ragione Mark Twain: illo preferisco per il clima, l’Inferno per la compagnia.

