Scuola di Pioltello | la decisione dell’ufficio scolastico regionale sulla festività per il Ramadan | “Il preside deve annullare la delibera”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il dirigentedelladiche aveva deciso la chiusura per la fine del, il 10 aprile,tornare sui suoi passi. Lo ha deciso l’Ufficiodella Lombardia che parla di “irregolarità” nellaapprovata dal consiglio d’istituto. L’Usr lombardo ha chiesto al dirigenteAlessandro Fanfoni di “valutare la disapplicazione dellae la possibilità dell’annullamento“. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Pioltello , 20 marzo 2024 – Nuovo capitolo nella vicenda della scuola Iqbal Masih, chiusa per disposizione del dirigente scolastico Alessandro Fanfoni nell’ultimo giorno di Ramadan. Il ministero ... (ilgiorno)

Il ministero dell'Istruzione e del Merito prende posizione sul caso dell'istituto «Iqbal Masih», dove era stato deliberato un giorno di vacanza per il 10 aprileIl ministero dell'Istruzione e del ... (milano.corriere)

Scuola chiusa per fine Ramadan, l'Ufficio scolastico chiede al preside di fare marcia indietro - L'Ufficio scolastico regionale chiede all’Istituto Iqbal Masih di Pioltello di fare marcia indietro sulla decisione di sospendere l'attività didattica il 10 aprile, in concomitanza con la fine del Ram ...rainews

Scuola chiusa per Ramadan, chi ha ragione tra il preside La Russa e Valditara - Sulla decisione della Scuola di Pioltello di sospendere le elezioni in occasione della festa islamica: ecco dove sta la verità secondo il portale TuttoScuola.com, lo storico organo di informazione deg ...famigliacristiana

Pioltello, Scuola chiusa per Ramadan. Il provveditorato: “Stop irregolare, il preside valuti la marcia indietro” - Diffusa una nota dell’ufficio stampa del ministro dell’Istruzione in cui sono resi noti gli esiti dell’ispezione nell’istituto. La palla, a questo punto, ripassa nelle mani del dirigente Alessandro Fa ...ilgiorno