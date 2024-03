Scuola di intolleranza a Pioltello La sindaca si ribella a Valditara

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “La politica ha creato questo clima di guerra e di insofferenza che c’è ora a”. Così eri ladi, Ivonne Cosciotti (nella foto), è tornata sulle polemiche per la decisione delladell’infanzia, primaria e media Iqbal Masih di chiudere il 10 aprile in occasione della fine del Ramadan. Il primo a intervenire lunedì era stato il ministro dell’Istruzione, Giuseppe, che sulla scia delle polemiche del suo partito, la Lega, aveva lanciato la sua fatwa e promesso di inviare gli ispettori nella. “Il mio obiettivo”, aveva detto, “è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce Regione Lombardia. Se le decisioni sono state di natura didattica nulla questio. Se invece sono state del tipo “dobbiamo includere ...