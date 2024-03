Pioltello, "irregolarità nella chiusura della Scuola". Il caso Ramadan non si placa - Per la prima volta in Italia, in particolare nel comune di Pioltello (nella provincia milanese), una Scuola pubblica rimarrà chiusa in ...iltempo

Scuola chiusa per fine Ramadan, riscontrate "irregolarità" nella delibera - La nota dell'Ufficio scolastico regionale della Lombardia: "Invitato il dirigente scolastico a valutare la disapplicazione della delibera e la possibilità dell’annullamento in autotutela da parte ...adnkronos

Scuola chiusa per Ramadan, ufficio scolastico Lombardia chiede annullamento: «È irregolare». Valditara: «Ricevo minacce di morte» - L'Ufficio scolastico regionale della Lombardia ha riscontrato alcune «irregolarità» nella delibera con cui il Consiglio d'Istituto dell'Istituto comprensivo Iqbal ...ilmessaggero