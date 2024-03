Scuola chiusa per fine Ramadan | “La scelta dell’istituto di Pioltello è irregolare” Valditara | “Ricevo insulti e minacce”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In relazione al caso dell'Istituto Iqbal Masih di, che ha deciso di sospendere l'attività didattica il 10 aprile, sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo disposto dall'USR per la Lombardia, sono state evidenziate talune irregolarità della delibera assunta dal consiglio d'istituto. Lo fa sapere il Mim L'articolo proviene da Firenze Post.

(Adnkronos) – Sul caso della Scuola di Pioltello che ha previsto un giorno di chiusura per la fine del Ramadan interviene l'Ufficio scolastico regionale della Lombardia. E lo fa dopo l'ispezione che ... (webmagazine24)

Il provveditorato della Lombardia ha inviato il preside dell'istituto Iqbal Masish di Pioltello , che ha disposto un giorno di chiusura per il Ramadan , a fare un passo indietro. Il Ministero ... (fanpage)

Scuola chiusa per Ramadan, ufficio scolastico chiede l'annullamento: «È irregolare». Valditara: «Ricevo minacce di morte» - Continua a far discutere il caso dell'Istituto comprensivo Iqbal Masih di Pioltello, in provincia di Milano, che ha deciso di chiudere le aule il 10 aprile, giorno della festa ...leggo

Scuola chiusa per fine Ramadan, è polemica. Valditara: "Gli istituti non possono stabilire nuove feste" - Al termine della giornata un tentativo di conciliazione è arrivata dall'arcivescovo di Milano Mario Delpini, ricordando -a proposito del caso Pioltello - che la chiusura "è un legittimo provvedimento ...notizie.tiscali

Scuola chiusa a Pioltello, l’ufficio scolastico: «Irregolare farlo per il Ramadan» - Secondo l'ufficio scolastico della Lombardia, ci sarebbero delle irregolarità per la decisione di chiudere la Scuola a Pioltello.lettera43