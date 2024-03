Scuola chiude per il Ramadan | la Diocesi di Milano | “Siamo a favore I musulmani condividono con noi il Natale e la Pasqua”

Prosegue la polemica relativa alla Scuola di Pioltello, nel milanese, che chiuderà per la fine del Ramadan . Dopo gli interventi del Ministro Valditara e di alcuni esponenti politici, la scorsa notte ... (orizzontescuola)

“Ovviamente le scuole non possono stabilire nuove festività in modo diretto o indiretto. Il mio obiettivo è far rispettare la legge, la legalità, le regole. Il calendario scolastico lo definisce ... (lanotiziagiornale)