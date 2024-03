Scream 7 si farà | con uno storico ritorno nel cast | tutte le novità

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sembrava non esserci più futuro per la saga dieppure, di recente, le cose hanno preso una piega inaspettata. Il franchise, nato dalla mente di Wes Craven, ha difatti perso Jenna Ortega e Melissa Barrera, rispettivamente Tara e Sam negli ultimi due capitoli. In compenso, ha però riacquistato un volto. Dopo un periodo di incertezza e di brutte notizie relative al futuro della saga di, emergonoconfortanti. Le ultime indiscrezioni risalivano ad alcuni mesi fa e riguardavano il licenziamento di Melissa Barrera, fatta fuori dalla produzione dopo il sostegno espresso verso la Palestina, e l’addio di Jenna Ortega dal franchise. Le due hanno ricoperto i rispettivi ruoli delle sorelle Samantha “Sam” e Tara Carpenter, le nuove final girl della saga. Ghostface in Paramount Pictures and Spyglass Media ...