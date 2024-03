(Di mercoledì 20 marzo 2024) Emergenza medici: a Rozzano ne mancano almeno 5 e restanocirca seimila cittadini. Dopo la protesta dei giorni scorsi l’amministrazione comunale “alza la voce“ e chiede interventi immediati. Nel frattempo per far fronte alla situazione parte ilsu prenotazione. Un ambulatoriodi base, con nuove modalità di accesso. Nel centro di via Glicini è possibile prenotare chiamando il numero 3384953154 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 15. È anche possibile inviare un sms o un messaggio WhatsApp con nome, cognome e il motivo della richiesta di appuntamento (visite mediche, prescrizioni di farmaci, prescrizioni di visite ed esami specialistici, certificati di malattia, pratiche amministrative e altro). Nel caso di necessità, compatibilmente con la disponibilità della linea, sarà ...

“Scoperti“ 6mila assistiti. C’è il medico temporaneo - La vicesindaco: "Offriamo ambulatori in comodato per attirare professionisti". Emergenza medici: a Rozzano ne mancano almeno 5 e restano Scoperti circa seimila cittadini. Dopo la protesta dei giorni ...ilgiorno

Il cuore oscuro dell’Europa. Marcia di 6mila chilometri assieme al popolo in fuga - Cammina per sentieri e boschi che di notte si popolano d’improvviso. E va alla scoperta di un fronte di guerra interno. "Un fronte – dice – di lunga durata, ben piú di quello ucraino, ma molto piú ...lanazione

Decreto flussi 2024, click day il 18 marzo: come assumere lavoratori stranieri - Decreto flussi 2024, il Ministero dell’Interno ha stabilito tre date per il click day in cui aziende e datori di lavoro privati possono fare domanda per assumere lavoratori migranti ...quifinanza