Scontri tra tifosi in Padova-Catania | video

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ed invasione di campo si sono registrati adurante la finale di andata di Coppa Italia Serie C. All'intervallo alcuni ultras etnei sono usciti dal loro settore sfondando il cancello ed attaccando il settore deidi casa. Alcuni petardi sono stati lanciati verso la curva scatenando la reazione deieuganei. Sono dovuti intervenire gli agenti delle forze dell'ordine presenti allo stadio per cercare di riportare la calma e dare modo alla partita di riprendere. Tresono stati portati in Questura.

