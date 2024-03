Scontri tra tifosi durante Padova-Catania | 5 arresti VIDEO

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 20 marzo 2024) AGI - È di cinqueil bilancio dell'invasione di campo da parte di alcuni sostenitori catanesi avvenutal'intervallo della finale di andata della Coppa Italia di Lega Pro tra il Calcioe il. In particolare la polizia, dopo aver evitato il contatto tra le due tifoserie, hanno arrestato 3catanesi che venivano bloccati per resistenza aggravata(due 40enni ed un 41enne gravati a vario titolo da associazione mafiosa, rapina, stupefacenti, reati da stadio, reati contro la persona). Tra questi e' stato individuato colui il quale ha consentito l'invasione di campo in quanto, dopo aver scavalcato il cancello della Curva Nord prossimo al Settore della Tribuna Est, incurante della presenza degli Steward, ha sollevato il maniglione, aprendo il cancello e favorendo ...