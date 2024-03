Scontri tra attivisti e forze dell’ordine in via Indipendenza | la diretta della protesta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Bologna, 20 marzo 2024 – Altissima tensione in viadove si sono verificati(video) tra glidi Cua, Osa e Cambiare rotta e le: gli studenti hanno tentato a più riprese di sfondare il cordone delleper raggiungere il teatro Manzoni dove è in corso l’inaugurazione dell’anno accademico UniBo 2023 - 2024. Circa duecento persone – in maggioranzadel Cua, Osa e Cambiare rotta – sono partite da piazza Verdi e si sono diretti proprio verso l’auditorium di via de’ Monari, chiedendo che una delegazione venga ammessa alla cerimonia. Al centrola catastrofica situazione in Palestina: tra i cori scanditi anche ‘UniBo assassina’. In ...