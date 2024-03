Scontri Padova-Catania | paura e caos | interviene la polizia | VIDEO

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2024)in, gara d’andata della finale di Coppa Italia di Serie C: quella che doveva essere una grande serata di sport si è trasformata in una guerriglia urbana. Gara sospesa per 15 minuti a causa degliavvenuti sugli spalti. Alcuni tifosi siciliani hanno sfondato il cancello del proprio settore facendo irruzione in quello avversario, successivamente anche in campo. I tifosi hanno lanciato fumogeni e petardi contro gli avversari che, di tutta risposta, li hanno rispediti al mittente. Laè stata costretta a intervenire immediatamente per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente. La partita si è conclusa sul 2-1 in favore delcon le reti di Palombi e Crisetig alle quali ha risposto Monaco. Il ritorno adeciderà la ...