Sciopero della parola in Consiglio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 20 marzo 2024)del silenzio incomunale. A restare zitti durante l’ultima riunione dell’altra sera, sono stati i consiglieri comunali dei gruppo di minoranza: gli esponenti di Lecco Merita di Più – Lecco Ideale, Lega e Fratelli d’Italia che costituiscono la compagine di centrodestra; di Appello Per Lecco; del Gruppo misto. "Un silenzio che urla", hanno spiegato a inizio assise. "Questa sera incomunale è andata in scena la protesta silenziosa dei consiglieri dei gruppi di centrodestra, Appello Per Lecco e Gruppo Misto – spiegano in una nota i promotoriprotesta politica -. Il motivo? La mortificazione, la delusione e il fastidio per l’ennesimocomunale convocato su temi inconsistenti e avulsi dai reali interessi dei cittadini lecchesi. Gli unici temi importanti ...