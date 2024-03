Scioglimento comune di Bari per mafia | Piantedosi avvia iter | il sindaco Decaro | Atto di guerra politica

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il ministro dell'Interno Matteoha nominato una commissione chiamata per verificare l'ipotesi dideldiper infiltrazioni mafiose. A comunicare la decisione è stato proprio ildem del capoluogo pugliese, Antonio, in carica al secondo mandato dal 201

Il Consiglio Comunale di Bari , alla vigilia delle elezioni amministrative, potrebbe rischiare di essere sciolto per mafia, in funzione dell'esito del lavoro della Commissione di Accesso nominata ... (affaritaliani)

Breaking News delle 14.00 | Ucraina e Gaza, Meloni parla alla Camera - In questa edizione: Ucraina e Gaza, Meloni parla alla Camera. Soldati a Kiev La Francia smentisce. L'appello del Papa per la pace. Bari, verso Scioglimento comune per mafia. Bce, tassi: possibile ...tgcom24.mediaset

Bari, presunti intrecci mafia-politica: Piantedosi avvia l’iter per verificare lo Scioglimento del comune - Il ministro Piantedosi mi ha comunicato telefonicamente che è stata nominata la commissione di accesso finalizzata a verificare una ipotesi di Scioglimento del comune di Bari”. Ad annunciarlo è il ...ilfaroonline

comune di Bari verso lo Scioglimento Adesso il Pd fa le barricate: “è un atto di guerra del Governo”. Ma 12 anni fa per Reggio Calabria… - La commissione ora dovrà verificare se ci siano i presupposti per chiedere lo Scioglimento del Consiglio comunale di Bari, ma poi l’ultima parola spetterà al prefetto di Bari”. “È giusto che si sappia ...strettoweb