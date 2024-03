Sci alpino | cancellate le ultime prove della discesa di Saalbach Si torna in gara nel weekend

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La seconda prova cronometratalibera di, evento valido per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci, è stata cancellata. Gli organizzatori hanno deciso di preservare il manto nevoso, considerando le elevate temperature del periodo. La prova minima obbligatoria perntire la disputa delle gare nel fine settimana è andata in scena oggi. Non ci sarà dunque attività in pista nella giornata di giovedì 21 marzo, sul tracciato austriaco si disputeranno i due superG di sabato e poi le discese del(sabato per le donne, domenica per gli uomini). Il migliore nella prova maschile era stato lo svizzero Stefan Rogentin, davanti al francese Cyprien Sarrazin e al nostro Mattia Casse. Quarta piazza per l’austriaco Otmar Striedinger a precedere il francese Matthieu ...