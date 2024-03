Elly Schlein porta i deputati del Pd in ritiro per attaccare il governo. Scene lunari da Gubbio, dove la leader dem ha raggiunto per un rapido intervento il resort Park Hotel ai Cappuccini. Sarà il ... (iltempo)

Schlein, surreale che von der Leyen attacchi il Green Deal - BRUXELLES, 20 MAR - "Credo che sia surreale vedere i Popolari e la presidente von der Leyen attaccare il Green Deal, l'hanno fatto con noi. Sono le stesse persone". Lo ha detto la segretaria del Pd, E ...messaggeroveneto.gelocal

Speranza: “Il peso del Covid e le minacce dei No vax, perché non mi candido in Basilicata” - Il peso della lotta in prima linea al Covid e le minacce dei No Vax che a distanza di quattro anni dall’inizio dell’emergenza pandemica lo costringono ancora a vivere sotto scorta. Roberto Speranza sp ...ilfattoquotidiano

Il Pd tifa per il Superbonus forever - In un surreale documento pieno di dati falsi e incoerenti, tra strafalcioni e clacoli sballati, il partito di Elly Schlein loda il bonus edilizio al 110% (“esprime l’inventiva e il genio tipico del ...ilfoglio