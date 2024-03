Schlein | Meloni è incoerente su tutto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 20 marzo 2024) 14.15 "Quando va in Egitto pretenda da al Sisi gli indirizzi dei 4 assassini di Regeni". Così la segretaria Pd, a, alla Camera per le comunicazioni in vista del Consiglio Ue. "Leggo un testo che non è mio: Complimenti a Vladimir Putin. Lo ha detto lei nel 2018.La ringraziamo per aver capito che Puntin non è un democratico", dice."Ogni volta che cambia idea fa fare un passo avanti al Paese"."Pd sempre coerente sul sostegno a Kiev, al di là delle fake news ripetute oggi". Sui migranti "una resa che tradisce Italia"