Schlein | con deriva a destra il Ppe tradisce le sue radici

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La segretaria del Pd Ellysi è detta "molto preoccupata", stasera a Bruxelles, dello "scivolamento a" in corso nel Ppe, che, ha osservato, nele, e ha criticato fortemente i Popolari e laper la loro "ossessione sicuritaria" riguardo all'immigrazione, e per i loro attacchi al Green Deal europeo, accusandoli di soffiare sul fuoco della "paura di cambiamenti che comunque non possono fermare", invece di aiutare le imprese, i lavoratori e gli agricoltori ad adattarsi alla conversione ecologica.Incontrando la stampa a margine del suo intervento all'incontro dei giovani progressisti europei intitolato "My Choice, My Voice", all'Europarlamento, nel quadro della campagna per le elezioni europee di giugno, la segretaria del Pd ha sottolineato che "è bello per ritrovarci da ...