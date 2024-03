Schelotto | «Inter | sempre tifoso! Scudetto sarebbe gioia»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 20 marzo 2024)ha giocato all’da gennaio 2013 al 2015, poi è andato via dall’Italia e c’è tornato per giocare in Serie D al Barletta, dove ora è capitano. L’ex nerazzurro ha parlato in collegamento con Sky Sport 24. IL PASSAGGIO – Ezequielè tornato in Italia ed era quello che voleva: «L’ultima volta che ero qua è stato nel 2015, quando ho lasciato l’per andare allo Sporting CP. Dopo ho fatto quattro anni al Brighton e due anni in Argentina, ma la mia idea era tornare in Italia. È arrivata questa scelta del Barletta: il presidente mi ha parlato molto bene della città e dei tifosi, della voglia di fare un campionato importante. Ho detto di sì subito: il progetto era far bene, per tornare in Italia e far vedere a tutti cheha ancora voglia di giocare a calcio. Vorrei, da qui a ...