Scatta l’operazione restyling L’area ex Cantoni tornerà a vivere

(Di mercoledì 20 marzo 2024) La città approva il nuovo masterplan di Mill (acronimo di Manufacturing, Innovation, Learning, Logistic), conex-grazie ad una riqualificazione complessiva da parte di Confindustria Varese che sposterà accanto alla Liuc la sua sede e molto altro. Il via libera lunedì sera in consiglio comunale del nuovo masterplan del progetto che di fatto riqualificaalle spalle dell’università Liuc, abbandonata ormai da anni, per un lotto di intervento di circa 125.000 mq, attraversato dal fiume Olona. Lo scopo è quello di realizzare dei servizi per la collettività e la creazione di funzioni a supporto dell’ambito universitario. In sostanza si prevede la realizzazione della nuova sede Confindustria Varese, il nuovo campus universitario, oltre a servizi e spazi polifunzionali ...