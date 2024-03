Scatta il bacio tra Beatrice e Giuseppe al GF? I due si nascondono | ma si sente tutto

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Questa notte nella casa del Grande Fratello pare proprio che due concorrenti si siano lasciati andare alla passione. Le persone in questione sonoLuzzi eGaribaldi. I due hanno avuto diversi alti e bassi durante questi lunghi mesi di permanenza all’interno della casa, ma nell’ultimo periodo c’è stato un bell’avvicinamento tra loro. Vediamo, dunque, che cosa è accaduto. Ilsegreto traLuzzi eGaribaldi TraLuzzi eGaribaldi c’è stato un netto riavvicinamento stanotte. I due si sono rintanati nella zona piscina senza microfoni e si sono nascosti al di sotto del muretto della piscina. La regia del Grande Fratello li ha richiamarti più volte in questo periodo in quanto non indossavano correttamente i microfoni, ...