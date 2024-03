Scarafaggi in cucina e un orto clandestino nel parcheggio | chiuso un ristorante di sushi

Scarafaggi in cucina e insalata dall’aiuola del parcheggio: multa da 10mila euro e chiusura per un ristorante giapponese - Il comune in provincia di Brescia. I vigili della polizia locale hanno trovato muri e utensili incrostati di unto, banconi sporchi, ma anche alimenti ...milano.repubblica

Scarafaggi vivi e morti nel ristorante di sushi: ispettori sul posto - Carenze igienico-sanitarie gravi, per non dire gravissime. In cucina c'erano gli Scarafaggi, sia vivi che morti. I muri, i fornelli e le superfici dove venivano preparati i cibi, invece, erano ricoper ...today

Mazzano, multato ristorante giapponese: in cucina sporco e Scarafaggi - Le irregolarità igienico sanitarie sono emerse durante un controllo della Polizia Locale intercomunale. Sigilli al ristorante, sanzione da 10mila euro al titolare.quibrescia