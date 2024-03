Sarri | la scelta sul futuro dopo la Lazio

dopo l’inderogabile decisione da parte di Maurizio Sarri di lasciare la direzione tecnica della Lazio , la società opta per Igor Tudor . Tradimento. Sembra essere questa la parola più adatta a ... (serieanews)

Seduta di rifinitura a Formello per la Lazio. Oggi la squadra di Sarri ha fatto le prove generali in vista della partita di domani in trasferta... (calciomercato)