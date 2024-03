Saronno | tir resta incastrato e urta un' auto in sosta | traffico in tilt in piazza Cadorna

(Di mercoledì 20 marzo 2024)(Varese) – E’ rimastoe, nel tentativo di liberarsi, hato un’in. Ha creato non poco scompiglio il tir che questa mattina, mercoledì 20 marzo, ha paralizzato, uno degli snodi principali della viabilità cittadina, a ridosso della stazione, in una zona dove tra l’altro oggi è giorno di mercato settimanale. La polizia locale è stata chiamata intorno alle 10.30, con la duplice incombenza di liberare il mezzo pesante e allo stesso tempo regolare ilche in pochi minuti si era congestionato.

