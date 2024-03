Sanzioni e norme | l’Associazione Ncc | “Siamo stanchi di essere presi in giro”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “Prosegue la pantomima del Ministro Salvini e di tutto il “carroccio” nel dibattito sul codice della strada. Si è chiuso ieri, infatti, il confronto alla Camera dei Deputati sul possibile intervento di modifica del Governo all’art. 85 cds riguardante leal noleggio con conducente.che portano alla chiusura di aziende NCC da 2 a 8 mesi con il ritiro della carta di circolazione per qualsiasi tipo di violazione”. A parlare in un comunicato stampa è Luca Notarbartolo,dente Associazione Ncc Italia “Parole al vento, – prosegue Notarbartolo – quelle Ministro leghista che a luglio 2023 ci rassicurava sulla volontà di rimettere mano alla norma. Lo stesso, quella della dott.ssa Elena Griglio, capo legislativo del MIT che al tavolo aperto l’8 febbraio 2024 con Taxi ed NCC dava garanzie sulla volontà del Governo di ...

Tolleranza zero verso le persone che parlano al cellulare mentre sono al volante. L’automobilista che verrà pizzicato subirà una pena esemplare. Un colpo molto duro che dovrebbe far capire una volta ... (caffeinamagazine)

A partire dal primo gennaio del 2024 , la normativa sui cosiddetti Affitti brevi , e dunque particolarmente sui Bed&Breakfast, è cambiata, come sancito dalla legge di Bilancio 2024 . Scattano i ... (urbanpost)

A partire dal primo gennaio del 2024 , la normativa sui cosiddetti Affitti brevi , e dunque particolarmente sui Bed&Breakfast, è cambiata, come sancito dalla legge di Bilancio 2024 . Scattano i ... (urbanpost)

Multa a Google da 250 milioni dall’Antitrust francese per violazione di copyright - norme sul copyright violate ancora una volta da Google, l’Antitrust francese non ci sta: multa milionaria al colosso che decide di pagare, ma fa polemica ...quifinanza

Pianese (Coisp): altri agenti feriti, chiediamo Sanzioni più dure - Continuiamo a chiedere con forza non solo la solidarietà delle istituzioni ma anche l’approvazione con procedura d’urgenza delle norme che inaspriscono le Sanzioni per chi aggredisce le Forze di ...calciocatania

Guidare un’auto intestata ad un familiare: cosa prevede la legge nel 2024, quali sono rischi e Sanzioni - La legge che regola l’utilizzo di auto intestate prevede alcune Sanzioni per gli automobilisti che si mettono al volante di automobili non a loro intestate. La norma prevede alcune eccezioni, come ad ...ilgiornale