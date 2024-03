Santa Maria Capua Vetere | Mirra | polo per l’infanzia intitolato a don Peppe Diana

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024). Saràa don, il sacerdote ucciso dal clan dei Casalesi di cui ieri è ricorso il trentesimo anniversario della morte, il nuovodelche sorgerà a, in via Giotto. Lo annuncia il sindaco Antonio, che ieri ha partecipato alla celebrazioni che si sono tenute a Casal di Principe per il trentennale dell’uccisione. “Se oggi possiamo parlare di «una rivoluzione di amore» – dice– caratterizzata dal bene che sconfigge il male, è anche grazie all’ardore di Don, le cui parole, azioni ed esempio vogliamo ...