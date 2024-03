Sanità | liste d’attesa | il ministro Schillaci annuncia un piano nazionale per tagliarle Ecco come

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Sta per arrivare unper snellire le insopportabili, e stressantid'attesa nella. L'hato ildella Salute, Orazio, nel question time alla Camera, durante il quale ha parlato di misure strutturali contro il problema, a partire dalla lotta ai gettonisti. L'articolo proviene da Firenze Post.

Assessore Rocco Palese , in base alle previsioni disponibili, giacché le Asl non hanno ancora approvato i loro bilanci, il 2024 potrebbe essere l'anno nel quale i conti della Sanità ... (quotidianodipuglia)

Roma, 13 mar. (Adnkronos) - "La Sanità è la grande questione, non è un caso che in legge di bilancio sia stata una priorità con le poche risorse a disposizione. Siamo riusciti a dare alla Sanità il ... (liberoquotidiano)

Firenze, 18 marzo 2024 - Dato che i tempi di attesa nella Sanità pubblica sono sempre più lunghi, capita sempre più spesso che i cittadini siano costretti a rivolgersi alla Sanità privata e che, per ... (lanazione)

Sanità, Schillaci dichiara guerra alle liste d'attesa: "Soluzioni strutturali": ... in un'ottica migliorativa, gli attuali modelli di gestione e monitoraggio delle liste e dei tempi ... Scudo penale per i medici in arrivo: la promessa del governo ai camici bianchi La Sanità ha poi ...

Schillaci: piano contro liste d'attesa: 18.15 Schillaci: piano contro liste d'attesa Un nuovo piano nazionale contro le liste di attesa in sanità. Lo ha annunciato il ministro della Salute Schillaci al Question Time alla Camera. Il ministro ha parlato di misure strutturali contro il problema a partire dalla lotta ai ...