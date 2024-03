Sanità | allarme Uap | taglio rimborsi rappresenta grave minaccia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Il Ministero della Salute taglia idelle prestazioni sanitarie fino all'80%, sia alle strutture pubbliche sia alle private convenzionate. Il nuovo Nomenclatore prevede infatti tariffe che, in molti casi, risultano addirittura inferiori ai costi dei materiali. A riguardo, Mariastella Giorlandino,nte Salute, Università e Ricerca di Confapi - Confederazione Italiana della Piccola e Media Industria Privata, dichiara: "È fondamentale che si prenda coscienza della gravità di questa situazione, poichè è in gioco la salute collettiva. Solo per fare un esempio, non si possono sostenere i costi con tariffe che prevedono 12 Euro per una Visita Cardiologica". Gli annunciati provvedimenti del Ministero della Salute sul nuovo Nomenclatore tariffario agranno la già critica condizione sanitaria innescata dalla pandemia, tra ...