Sandokan torna in Rai con Can Yaman A fine aprile al via le riprese in Calabria

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Can(da Instagram) Le avventure distanno finalmente perre. A distanza di tre anni dall’annuncio, che ha fatto sperare i fan della Tigre della Malesia, ecco che qualcosa si è sbloccato. Come già dichiarato nel 2021, il reboot della serie, tratta dalla storica saga di Emilio Salgari, avrà per protagonista l’attore turco Can, che prende il posto dello storico, interpretato da Kabir Bedi. Fino ad oggi, però, rimanevano due incognite: la data del primo ciak e la rete di messa in onda, dubbi che sono stati sciolti poco fa. Lecominceranno ae saranno ambientate anche in(in aggiunta a location esotiche), dove, nell’area industriale di Lamezia Terme, è da poco iniziata la ...

