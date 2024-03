(Di mercoledì 20 marzo 2024) Partono finalmente ledi. Un progetto annunciato qualche anno fa, più precisamente nel 2020, e rimasto in stand by fino ad oggi. Confermato il protagonista Can, che raccoglie il testimone di Kabir Bedi, volto della popolare serie tv cult degli anni Settanta. Al via ledicon Canè prodotto da Lux Vide – casa di produzione di tante fiction italiane di successo come Don Matteo e Doc solo per citarne alcune – e lepartiranno a fine aprile. La serie, adattamento della storica saga letteraria scritta da Emilio Salgari, avrà dei set anche in Calabria, dove – nell’area industriale di Lamezia Terme, che farà da scenografia per parte delle– è da poco iniziata la ...

quando iniziano le riprese di Sandokan con Can Yaman ? Il grande progetto sposato da Rai 1 è ormai alle porte. Can Yaman sarà il protagonista della serie evento internazionale Sandokan , ... (spettacoloitaliano)

Can Yaman (da Instagram) Le avventure di Sandokan stanno finalmente per torna re. A distanza di tre anni dall’annuncio, che ha fatto sperare i fan della Tigre della Malesia, ecco che qualcosa si ... (davidemaggio)

Sandokan con Can Yaman : Riprese ad Calabria in Aprile per la Nuova Serie TV La lunga attesa sta per giungere al termine per i fan di Sandokan . Dopo quattro anni dall’annuncio, finalmente Lux Vide ... (serietvinpillole)

Sandokan con Can Yaman, iniziano le riprese: quando va in onda e la rigida dieta - La Lux approda per la prima volta in questa regione, con il sostegno della Film Commission e della Regione Calabria, partner cruciali per l’operazione. “Sandokan è un progetto di grande ...dilei

Can Yaman, quei (dieci) chili in…" - Torna Sandokan in tv. E a vestire i panni della tigre della Malesia sarà l'attore turco Can Yaman, 'erede' di Kabir Bedi. Cominceranno a… Leggi ...informazione

Sandokan, annunciate le riprese in Calabria: Can Yaman e Argentero nel cast - Finalmente in Calabria partono le riprese della serie tv Sandokan Sono passati anni da quando Can Yaman, appena trasferito in Italia, annunciava insieme ...lanostratv