Sampdoria, oggi niente firma di Ferrero con Manfredi per la cessione: ecco perché - Quella odierno doveva essere il D-Day della Sampdoria, con le firme davanti al Tribunale di Milano che avrebbero sancito il definitivo addio di Massimo Ferrero.calciomercato

Sampdoria, l’Ascoli nel destino: ecco come è nata la rimonta play off - Sampdoria, l’Ascoli nel destino dei blucerchiati: il pareggi dell’andata ha dato il via alla rimonta play off. Il punto Le ultime tre vittorie consecutive della Sampdoria ha alimentato le speranze ...sampnews24

Ex Sampdoria, i Rosin: «Ravano grande presidente. Arrivammo quarti» - Ugo e Marco Rosin, papà e figlio, ex portieri della Sampdoria, hanno raccontato il suo passato in blucerchiato: le parole UGO – «Giocavo nel cortile, mi piaceva buttarmi per terra, tuffarmi. Mi prese ...sampnews24