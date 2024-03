Sammy Guevara ringrazia i fan che lo sostengono | “Ho sbagliato ma cerco di essere migliore”

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Dopo la tanto discussa sospensione che sarebbe in atto nei suoi confronti,si affida al proprio vlog per commentare l’attuale situazione che lo vede ai margini in AEW dopo quanto accaduto lo scorso 14 febbraio, nella sfida con Jeff Hardy tanto chiaccherata che ha visto l’ex WWE accusare una commozione cerebrale. L’ex TNT Champion ha volutore i fan, che sono al suo fianco anche in questo momento nonostante i tanti attacchi subiti a seguito dell’infausto match dello scorso mese: “Alle persone che mi supportano, dall’inizio o che stanno iniziando adesso, vi vogliore. Capisco benissimo diuna persona che ha fatto errori ma che sta cercando di. La vita ti da tanto ma ti mette alla prova. Ma è come affronti ...