Salvini prepara la scissione dalla Lega | registrati nuovo marchio e nuovo slogan

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Matteola? Ne parla oggi Il Foglio, anche se al momento non c’è niente di ufficiale. Secondo il quotidiano, però, il leader del Carroccio avrebbe già registrato une un, in vista della fondazione di unpartito il cui logo sarebbe già stato depositato da un notaio.Leggi anche: Sondaggi, Meloni eperdono terreno: i partiti minori guadagnano punti Tutti i retroscena delladiSecondo Il Foglio, in questo modosi starebbendo un ...