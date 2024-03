Salerno | torna in funzione l’autovelox sul Lungomare Marconi

Leggi tutta la notizia su zon

(Di mercoledì 20 marzo 2024)to inmobile suldopo l’intervento di riparazione del guasto tecnico durato quasi due mesi – come riporta il quotidiano Il Mattino -. Non più di 15 infrazioni rilevate in due appostamenti con l’impianto tecnologico di ultima generazione. Ma il bilancio delle violazioni è dimezzato rispetto agli ultimi controlli effettuati sul finire del 2023. “Registriamo per la prima volta un calo delle infrazioni, in due giornate di appostamento si rileva una flessione importante delle infrazioni e un calo dell’andamento della velocità”, ha dichiarato il comandante della polizia municipale, Rosario Battipaglia. Segui ZON.IT su Google News.