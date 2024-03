(Di mercoledì 20 marzo 2024) Due misure cautelari della ?in? sono state eseguite all'alba di oggi dagli uomini della polizia di Stato a carico di due minorenni, uno died uno di Torino,...

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un minorenne , per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio . Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato due giovani sospetti nei pressi del ... (zon)

Nella giornata di ieri la Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, richiesta da questa Procura della Repubblica ed accolta in toto dal Giudice per le Indagini Preliminari, a ... (zon)

Salerno, minorenne attivista di un gruppo nazista sul web: disposta la permanenza in casa - Due misure cautelari della “permanenza in casa” sono state eseguite all'alba di oggi dagli uomini della polizia di Stato a carico di due minorenni, uno di Salerno ed uno di Torino, nell'ambito di una ...ilmattino

Smantellato network antisemita, misure per 2 minori: "Pronti a commettere atti violenti" - L’indagine - in Italia condotta dalle Digos di Torino e Salerno, insieme ai Centri Operativi Sicurezza Cibernetica di Torino e Napoli, diretta dalle Procure per i Minorenni di Torino e Salerno, con il ...adnkronos

Contrasto internazionale ai gruppi neonazisti e terroristi sul Web. Nei guai un minorenne salernitano - Nell’ambito del contrasto al fenomeno del radicalismo online di matrice suprematista e neonazista il 9 novembre 2023 la Polizia di Stato ha partecipato ad una vasta operazione internazionale di polizi ...ondanews