Salernitana | Kastanos si ferma in Nazionale Le sensazioni verso il Bologna

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Grigoris, centrocampista cipriota della, è da considerarsi in dubbio per la prossima partita contro il....

Salernitana -Roma 1-2 Ochoa 6: in realtà la Roma non lo impegna quasi mai, può poco sui due gol. Pierozzi 6: ricopre l’inedito ruolo... (calciomercato)

Non solo la sconfitta per 4-2 contro il Cagliari che certifica ulteriormente l'ultimissimo posto in classifica: per la Salernitana arriva... (calciomercato)

Salernitana, Colantuono punta su suoi “vecchi” pupilli: Coulibaly, Gyomber e Kastanos - StampaPrimo giorno di lavoro per Stefano Colantuono come quarto allenatore stagionale della Salernitana. Il tecnico romano ha dapprima parlato alla truppa, per spiegare quello che si aspetta dai compo ...salernonotizie

Salernitana, minutaggio calciatori: Candreva il più utilizzato nei granata - StampaAntonio Candreva è lo stakanovista della Salernitana. A dispetto dei 37 anni compiuti a fine febbraio, il jolly romano è il calciatore granata che ha trascorso più minuti in campo: l’ex della Sa ...salernonotizie