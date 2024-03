Sainz fuori | tocca ancora a Bearman? Ferrari | tam-tam impazzito

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Ci sarà Olivero Carlossulla secondaSF-24 nel weekend del GP d'Australia? In poche ore la verità si saprà. Nella notte italiana tra oggi, mercoledì 20 marzo, e giovedì, lo spagnolo affronterà la visita medica obbligatoria per i piloti reduci da problemi di salute. Saranno i dottori al servizio della Federazione internazionale a prendere la decisione sulla partecipazione o meno dell'ex McLaren al Gran Premio d'Australia, terza tappa del Mondiale 2024 di Formula 1. Quello che è certo è che il numero 55 ha voglia di tornare a correre, stesso desiderio dellache vuole concretizzare più punti possibili con lui in classifica Costruttori, prima di dire addio nel 2025 lasciando il posto a Lewis Hamilton. Proprio, racconta il giornalista Leo Turrini su Il Giorno, è ...

Carlos Sainz dovrà far posto in Ferrari a Lewis Hamilton . Adesso è ufficiale: il pilota britannico sarà alla guida della Rossa dal 2025. E la reazione di Carlos Sainz , dopo l'annuncio sui profili ... (liberoquotidiano)

Carlos Sainz è già sbarcato in Australia per affrontare il weekend del GP di Melbourne, ma prima di tornare a bordo della sua Ferrari deve superare una serie di test (ilgiornale)

Sainz deve superare il test della FIA per correre in Australia: come funziona e quanto è difficile - Carlos Sainz è già a Melbourne dove con ogni probabilità correrà il GP d'Australia, ma per riprendersi il sedile della Ferrari dovrà superare un durissimo ...fanpage

fuori in 5 secondi. Ecco il test su Sainz per capire se potrà correre al GP d'Australia - Carlos Sainz è già sbarcato in Australia per affrontare il weekend del GP di Melbourne, ma prima di tornare a bordo della sua Ferrari deve superare una serie di test ...ilgiornale

F1: Gp Australia. Torna Sainz, Vasseur 'Possiamo giocarci nostre carte' - 'Siamo decisi ad assumere un approccio aggressivo', assicura il team principal della Ferrari MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) - 'Dopo le prime tre intense settimane in Bahrain e Arabia Saudita e un w ...informazione