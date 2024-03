Sarà costretto a restare ai box, Carlos Sainz : il pilota spagnolo della Ferrari non correrà il Gp dell' Arabia Saudita. Dopo aver saltato l'appuntamento con i media mercoledì per un malore, ... (liberoquotidiano)

Il pilota non sarà a bordo della sua macchina Subito un problema , a stagione appena iniziata, per la Ferrari e per Carlos Sainz . Il pilota della Rossa, a causa di una appendicite dovrà essere ... (361magazine)

Sainz deve superare il test della FIA per correre in Australia: come funziona e quanto è difficile - Sainz sta bene, l'intervento all'appendicite è andato bene e si sente in forma. Con ogni probabilità sarà in pista, ma per farlo deve avere bisogno dell'ok della FIA, che gli fare effettuare un test.fanpage

F1 | Ferrari – Bearman e non Giovinazzi in caso di forfait di Sainz in Australia: Vasseur spiega perché - Oliver Bearman occuperà il ruolo di terzo pilota Ferrari anche nel GP d'Australia. È lo stesso Fred Vasseur a spiegare i motivi della scelta.f1ingenerale

De acordo com a Ferrari, Sainz deve retornar em Melbourne - Carlos Sainz deixou o circuito no fim de semana do Grande Prêmio da Arábia Saudita porque o espanhol teve de ser operado. O piloto da Ferrari estava sofrendo de apendicite, e Oliver Bearman foi seu su ...msn