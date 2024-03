Sainz-Bearman | due piloti per una Rossa Tra Carlos e Melbourne i test post-intervento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Entro ventiquattro ore sapremo. Nella notte italiana tra oggi e domaniaffronterà la visita medica obbligatoria per ireduci da problemi di salute. Saranno i dottori al servizio della federazione internazionale a prendere la decisione sulla partecipazione dello spagnolo al Gran Premio d’Australia, terza tappa del mondiale di Formula Uno. Sì o no? Carlitos vuole assolutamente correre. Per lama anche per se stesso: sta cercando un volante per il 2025, è uno dei candidati (con Alonso e non solo) alo che Hamilton lascerà libero in Mercedes. Operato d’urgenza per una appendicite in Arabia Saudita, il compagno di Leclerc è sbarcato ain anticipo per smaltire con calma gli effetti del lungo viaggio e per adattarsi in fretta al fuso orario. ...