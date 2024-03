Sagre in Toscana | primo weekend di primavera | ecco gli appuntamenti del gusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Firenze, 20 marzo 2024 –fine settimana die, anche se le previsioni del tempo sono un po’ incerte, c’è tanta voglia di passare del tempo all’aria aperta.una selezione diin calendario nel fine settimana in. AREZZO Da giovedì 21 a domenica 24 marzo a Lucignano torna la sagra della filiera del tartufo marzuolo al campo sportivo. Info e prenotazioni: 334.3461383 oppure 335.7714591. La sera piatti tipici a base di tartufo; domenica 24 pranzo. Da segnalare domenica la gara di cani da tartufo sul ring alle 8. FIRENZE Non solo eventi in campagna. Sabato e domenica a Firenze torna la “Festa di' lampredotto” al caffè delle Murate. Si parte dalle 18.30 il sabato con cena a buffet o al tavolo, a seguire musica. Sabato e domenica ultimi due ...