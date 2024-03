Sabato e domenica ‘Il Teatro cerca Casa’ in scena in due salotti privati

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Doppio appuntamento con IlCasa di Manlio Santanelli, la rassegna di spettacoli itineranti negli appartamenti23 marzo a Portici alle 20 va in«Andrà tutto… boh» scritto e interpretato da Danilo Rovani con Francesca Morgante.24 marzo alle 18 il salotto Santanelli-Coletta ospita «Per amore» con Alberico Lombardi, ritratto in musica e parole dedicato a Roberto Vecchioni. L’attore è accompagnato al violino dal M° Giorgio Scognamiglio e alla chitarra e al piano dal M° Sergio Mautone, che ha curato anche gli arrangiamenti e la direzione musicale. «Andrà tutto… boh» è ambientato a Napoli durante il Covid. In un appartamento, Vladimiro e Nefertiti, fratello e sorella nati da ex sessantottini, vivono, loro malgrado, l’arrivo della pandemia. Gli ...