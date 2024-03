Sabato a Bari manifestazione di solidarietà ad Antonio Decaro Decisa dalla segreteria regionale Pd FdI | commissione atto dovuto

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di mercoledì 20 marzo 2024) In segno diverso il sindacoe l’amministrazione comunale.mattina a(ore 10,30 in piazza del Ferrarese) unaindettadel partito democratico. “Giù le mani da”. La città (ma c’è da esserne convinti, il territorio) è chiamata a fare sentire la sua vicinanza al sindaco che è sotto scorta e che, per iniziativa del ministro dell’Interno, vedrà arrivare in municipio gli ispettori per valutare l’ipotesi di scioglimento del Comune per mafia. —– Di seguito un comunicato diffuso da Fratelli d’italia-Puglia: “Da una parte le lacrime del sindaco, che sono le stesse di tanti sindaci di centrodestra che hanno subito la ...