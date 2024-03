Sabalenka | fidanzato Konstantin Koltsov morto a 42 anni | ipotesi suicidio

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di mercoledì 20 marzo 2024) (Adnkronos) –, compagno della tennista bielorussa Aryna, èall'età di 42un ex giocatore di hockey sul ghiaccio che ha giocato in Nhl per i Pittsburgh Penguins, era una presenza regolare a sostegno diai tornei. Si trovava a Miami quando è, e il dipartimento di polizia L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.