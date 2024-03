Sabalenka | fidanzato Konstantin Koltsov morto a 42 anni | ipotesi suicidio

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 20 marzo 2024) Pubblicato il 20 Marzo, 2024 (Adnkronos) –, compagno della tennista bielorussa Aryna, èall'età di 42un ex giocatore di hockey sul ghiaccio che ha giocato in Nhl per i Pittsburgh Penguins, era una presenza regolare a sostegno diai tornei. Si trovava a Miami quando è, e il dipartimento di polizia di Miami-Dade ha dichiarato in un comunicato: "Secondo gli investigatori, lunedì 18 marzo 2024, intorno alle 00:39, la polizia di Bal Harbour e i vigili del fuoco sono stati inviati al St. Regis Bal Harbour Resort. Il Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, Ufficio Omicidi, ha risposto e ha preso in carico le indagini sull'apparentedel signor ...