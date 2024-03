(Di mercoledì 20 marzo 2024) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “A me non ha mainessuno. Io rendodi quello che dico io”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio, arrivando a Palazzo Chigi per il Cdm, ha risposto a una domanda sulle parole sulle elezioni russe di Matteo Salvini. Lei si era detto infastidito, fanno notare i cronisti. “Io non ho mai detto che sono infastidito da niente – risponde-. Mi hannocosa ne pensano in Europa, e ho detto che la linea politica la fa il ministro degli Esteri e naturalmente il presidente del Consiglio”. L'articolo CalcioWeb.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "A me non ha mai chiesto conto nessuno. Io rendo conto di quello che dico io". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani , arrivando a Palazzo Chigi per il ... (liberoquotidiano)

Russia: Tajani, 'nessuno in Ue mi ha chiesto conto di Salvini' - Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "A me non ha mai chiesto conto nessuno. Io rendo conto di quello che dico io". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, arrivando a Palazzo Chigi per il ...lanuovasardegna

Abbraccio tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni alla Camera dopo la spaccatura su Putin: poi il leghista va via - Matteo Salvini, dopo l'assenza al Senato, si presenta alla Camera per le comunicazioni della premier: ma dopo l'abbraccio a Giorgia Meloni va via dall'Aula ...notizie.virgilio

“Netanyahu è superiore a Zelensky, ma sono segni della stessa follia”, parla Giuseppe Vacca - Giuseppe Vacca: «Gli ucraini sono carne da macello. Netanyahu È di un livello superiore a Zelensky, ma sono segni della stessa follia» ...unita