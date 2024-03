Russia, Medvedev: "Truppe Francia in Ucraina Manderemo indietro tante bare" - prosegue Medvedev - Con così tante bare che verranno consegnate ... ai quali è stato detto che la Francia non è in guerra con la Russia. E sarà una bella lezione per gli altri idioti inquieti d'Europa ...adnkronos

Medvedev, Rublev e gli altri: ecco i 37 russi ammessi alle Olimpiadi - Se Russia e BieloRussia potranno toccare rispettivamente un massimo ... Fra loro spiccano nomi importanti come quelli dei tennisti Daniil Medvedev e Andrej Rublev, ma sono molti gli esclusi a causa ...msn

Ucraina: Borrell, presentata proposta per utilizzo extraprofitti da beni russi immobilizzati - Bruxelles , 20 mar 09:52 - (Agenzia Nova) - L'Alto rappresentante europeo per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, ha presentato la proposta in merito all'utilizzo degli ...agenzianova